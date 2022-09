Crosetto lancia l’allarme: “Manovre oscure per bloccarci. Draghi dica chi sono i pupazzi” (Di lunedì 19 settembre 2022) Guido Crosetto, sulle colonne della Verità, ha lanciato l’allarme, sia sul fronte “esterno” ai partiti, sia su quello interno. Nel primo caso, l’esponente di Fratelli d’Italia fa riferimento alle operazione di “fango” messe su da apparati giornalistici o politici più o meno occulti, il cui ultimo esempio è stato il tentativo di spacciare un dossier segreto come foriero di rivelazioni sul “filo-putinismo” del centrodestra o ad inchieste più o meno ad orologeria; nel secondo caso, il riferimento è a chi propone misure “gratuite”, a carico dello Stato, in cambio di sostegno elettorale. E qui ogni riferimento al reddito di cittadinanza non è puramente casuale. Crosetto e l’atteggiamento del governo Draghi “Prepariamoci: potrebbero arrivare altri pesanti attacchi al centrodestra, se adotteranno lo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Guido, sulle colonne della Verità, hato, sia sul fronte “esterno” ai partiti, sia su quello interno. Nel primo caso, l’esponente di Fratelli d’Italia fa riferimento alle operazione di “fango” messe su da apparati giornalistici o politici più o meno occulti, il cui ultimo esempio è stato il tentativo di spacciare un dossier segreto come foriero di rivelazioni sul “filo-putinismo” del centrodestra o ad inchieste più o meno ad orologeria; nel secondo caso, il riferimento è a chi propone misure “gratuite”, a carico dello Stato, in cambio di sostegno elettorale. E qui ogni riferimento al reddito di cittadinanza non è puramente casuale.e l’atteggiamento del governo“Prepariamoci: potrebbero arrivare altri pesanti attacchi al centrodestra, se adotteranno lo stesso ...

