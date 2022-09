Crolla il patrimonio di Bezos | c' è un nuovo supermiliardario tra i più ricchi del mondo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Unnome irrompe sul podio degli uomini piùdel. Il miliardario indiano Gautam Adani ha superato il fondatore di Amazon Jeffraggiungendo il secondo posto nella classifica Bloomberg dei piùdel, tallonando il numero uno che resta il fondatore di Tesla Elon Musk. In soli 10 mesi, Adani è passato dalla quattordicesima alla seconda posizione della classifica. L'imprenditore indiano è impegnato nello sviluppo e nelle operazioni portuali in India, con le quali ha fatto la sua fortuna, diversificando poi il business in risorse, logistica, energia, agricoltura, difesa e aerospaziale. Secondo il media economico, al momento la fortuna di Musk ammonta a 260 miliardi di dollari, mentre Adani ha undi 146,9 miliardi. Già nello ...

