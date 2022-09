Criticare ora Allegri è come sparare sulla croce rossa: non sono i risultati che lo condannano, è lui che si è condannato da solo (Di lunedì 19 settembre 2022) Troppo facile prendersela con Allegri quando perde contro il Monza che non aveva mai vinto nella sua storia in Serie A, oppure pareggia in casa contro la Salernitana, o si fa prendere a pallate in Champions dal Benfica. come sparare sulla croce rossa. Non sono i risultati che condannano Allegri: Allegri si è condannato da solo. Oggi la Juventus appare una squadra allo sbando, inadeguata dal punto di vista tecnico, impreparata da quello fisico, inesistente sotto quello tattico. Ma ben prima di questa deriva era indegna della sua storia. Già quando Allegri l’anno scorso inanellava un 1-0 dopo l’altro, con prestazioni oscene, però sistemando la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Troppo facile prendersela conquando perde contro il Monza che non aveva mai vinto nella sua storia in Serie A, oppure pareggia in casa contro la Salernitana, o si fa prendere a pallate in Champions dal Benfica.. Nonchesi èda. Oggi la Juventus appare una squadra allo sbando, inadeguata dal punto di vista tecnico, impreparata da quello fisico, inesistente sotto quello tattico. Ma ben prima di questa deriva era indegna della sua storia. Già quandol’anno scorso inanellava un 1-0 dopo l’altro, con prestazioni oscene, però sistemando la ...

notyourpapillon : @rossotizianojpg - guardare la bara della madre ma alla gente piace solo criticare le cavolate e fare i meme di lui… - MariaLe94250315 : RT @coco512019: Chiunque si azzarderà a criticare #CanYaman per la recitazione in italiano se la vedrà con me. Sappiatelo. Ora capisco le p… - StephenDV9 : @ilciccio67 Poi mi fai impazzire come ad agosto ero io a dirti di dare fiducia nella società e nell’allenatore. Ora… - Marisabasile16 : RT @coco512019: Chiunque si azzarderà a criticare #CanYaman per la recitazione in italiano se la vedrà con me. Sappiatelo. Ora capisco le p… - thatsness : RT @coco512019: Chiunque si azzarderà a criticare #CanYaman per la recitazione in italiano se la vedrà con me. Sappiatelo. Ora capisco le p… -