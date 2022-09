Crisi Juve e Allegri, Cobolli Gigli: “Tocca ad Agnelli gestire” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Quella contro il Monza per la Juventus “è stata una scottante sconfitta. Ora ci vuole una società che abbia l’autorevolezza di prendere in mano la situazione e gestirla: ma non so se all’interno della società ci sia questa autorevolezza”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. “La settimana scorsa l’ingegner Elkann -prosegue- ha espresso la sua fiducia nei confronti del cugino, Andrea Agnelli. E allora dev’essere lui a gestire la Crisi, è la persona che incarna l’autorevolezza societaria ed è membro della famiglia proprietaria della maggioranza del club”. Mentre “cambiare allenatore è sempre la soluzione più semplice. Per esempio il Monza l’ha fatto. Anche noi possiamo puntare ad altri, come per esempio un tecnico ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Quella contro il Monza per lantus “è stata una scottante sconfitta. Ora ci vuole una società che abbia l’autorevolezza di prendere in mano la situazione e gestirla: ma non so se all’interno della società ci sia questa autorevolezza”. Lo dice all’Adnkronos l’ex presidente dellantus Giovanni. “La settimana scorsa l’ingegner Elkann -prosegue- ha espresso la sua fiducia nei confronti del cugino, Andrea. E allora dev’essere lui ala, è la persona che incarna l’autorevolezza societaria ed è membro della famiglia proprietaria della maggioranza del club”. Mentre “cambiare allenatore è sempre la soluzione più semplice. Per esempio il Monza l’ha fatto. Anche noi possiamo puntare ad altri, come per esempio un tecnico ...

