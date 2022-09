Crescita personale: come migliorarsi lavorando su se stessi (Di lunedì 19 settembre 2022) Crescere, migliorare, migliorarsi: nel corso della vita, ognuno di noi cerca di fare dei passi avanti nel proprio percorso personale e professionale. Per massimizzare il proprio impegno e raggiungere gli obiettivi migliori, bisogna essere in grado di lavorare su sé stessi, anche con l'aiuto di un professionista del settore che ci guidi lungo la strada della Crescita personale. Per andare fino in fondo e ottenere risultati eccezionali, una delle prime cose da fare è vincere delle sfide con sé stessi, superare le paure che ci attanagliano da sempre. La paura di non farcela, la paura di fallire è una delle più difficili da affrontare, eppure è importante domarla per non incappare in inutili ansie che ci impediscono di sfruttare a pieno il nostro potenziale. Nelle prossime righe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Crescere, migliorare,: nel corso della vita, ognuno di noi cerca di fare dei passi avanti nel proprio percorsoe professionale. Per massimizzare il proprio impegno e raggiungere gli obiettivi migliori, bisogna essere in grado di lavorare su sé, anche con l'aiuto di un professionista del settore che ci guidi lungo la strada della. Per andare fino in fondo e ottenere risultati eccezionali, una delle prime cose da fare è vincere delle sfide con sé, superare le paure che ci attanagliano da sempre. La paura di non farcela, la paura di fallire è una delle più difficili da affrontare, eppure è importante domarla per non incappare in inutili ansie che ci impediscono di sfruttare a pieno il nostro potenziale. Nelle prossime righe ...

