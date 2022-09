Covid oggi Italia, 8.259 contagi e 31 morti: bollettino 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 8.259 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 8.259 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute.

meb : Nei mercati di Val Melaina e Talenti: una delle nostre priorità è stare accanto a chi dopo il Covid si trova oggi a… - Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - GiovaQuez : La commissione tecnica scientifica dell'Aifa ha dato oggi il via libera al vaccino anti covid adattato contro le so… - EinsteinPalermo : - danilocormons : RT @OrtigiaP: Oggi dobbiamo temere di più i vaccinati perchè infettano e perpetrano il covid, ma #Speranza non ha ancora sanato la questio… -