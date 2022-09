Covid oggi Italia, 8.259 contagi e 31 morti: bollettino 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) - Sono 8.259 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 19 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 31 morti per un totale di 176.609 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 67.416 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,2%. I ricoveri sono complessivamente 3.493, 73 in più da ieri, mentre sono in lieve calo le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri, per un totale di 151 ricoverati. LAZIO - Sono 815 i nuovi contagi oggi, 19 settembre 2022, nel Lazio, su 2.990 tamponi molecolari e 5.689 tamponi antigenici per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) - Sono 8.259 i nuovida Coronavirus in, 192022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 31per un totale di 176.609 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 67.416 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,2%. I ricoveri sono complessivamente 3.493, 73 in più da ieri, mentre sono in lieve calo le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri, per un totale di 151 ricoverati. LAZIO - Sono 815 i nuovi, 192022, nel Lazio, su 2.990 tamponi molecolari e 5.689 tamponi antigenici per ...

