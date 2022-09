Covid, le notizie di oggi. Calano ricoveri, leggera salita per le intensive. LIVE (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovi casi di positività da Covid-19 nellultimo bollettino, 32 i morti. I tamponi sono 97.091 (ieri 140.511), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 12,4% (ieri era al 12,2%). Joe Biden ha assicurato che la pandemia di coronavirus "è finita", pur riconoscendo che anche oggi gli Stati Uniti "hanno ancora un problema" con il Covid-19 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovi casi di positività da-19 nellultimo bollettino, 32 i morti. I tamponi sono 97.091 (ieri 140.511), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 12,4% (ieri era al 12,2%). Joe Biden ha assicurato che la pandemia di coronavirus "è finita", pur riconoscendo che anchegli Stati Uniti "hanno ancora un problema" con il-19

Agenzia_Ansa : L'Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato oggi, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a cau… - Adnkronos : #Covid, le parole di #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità:… - AnsaCalabria : Covid: in Calabria meno casi e tamponi, tasso al 14,49%. Una vittima e cinque ricoveri in reparti cura,-1 in intens… - sardanews : Covid, lieve peggioramento nell’Isola: due morti e sette ricoveri in più, ma è boom di guariti… - AlguerIT : SASSARI Vaccinazione anti covid: appello Asl Sassari -