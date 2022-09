Covid, i dati – 8.259 contagi nelle ultime 24 ore: tasso di positività stabile al 12,3%. Sono 31 i decessi nell’ultima giornata (Di lunedì 19 settembre 2022) Scendono, come di consueto dopo il fine settimana, i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute, Sono 8.259 i nuovi contagiati nell’ultima giornata, contro i 12.082 di ieri. Il tutto a fronte comunque di un calo dei tamponi processati che Sono passati dai 97.091 di ieri ai 67.416 di oggi. Il tasso di positività rimane perciò stabile, calando dello 0,1% e attestandosi al 12,3%. stabile anche il numero dei decessi legati al virus: Sono 31 rispetto ai 32 delle 24 ore precedenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Scendono, come di consueto dopo il fine settimana, i casi di coronavirus registrati in Italia24 ore. secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della salute,8.259 i nuoviati, contro i 12.082 di ieri. Il tutto a fronte comunque di un calo dei tamponi processati chepassati dai 97.091 di ieri ai 67.416 di oggi. Ildirimane perciò, calando dello 0,1% e attestandosi al 12,3%.anche il numero deilegati al virus:31 rispetto ai 32 delle 24 ore precedenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

stebellentani : Mi scuso per l’aggiornamento (per un po’ non ne parlo più, promesso!), ma sono dati strabilianti. di fatto non ci s… - GiovaQuez : Paragone: “Credente che i vaccini siano scienza? I dati sono secretati, arrivano le reazioni avverse negate, propon… - fanpage : Sono 8.259 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore su 67.416 tamponi effettuati. Il tasso di posit… - Open_gol : Tasso di positivià in leggera discesa, aumentano i ricoveri. I dati Covid di oggi - Robycop51 : RT @Vito68122235: Video Notizia shock Giudice Alessandra Chiavegatti :10 tribunali hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale!… -