Covid, calano contagi e ricoveri nel Lazio: il bollettino aggiornato (Di lunedì 19 settembre 2022) Cresce l'attenzione sul Covid e sulle influenze di stagione in vista dell'autunno. Rispetto alla situazione del Covid 19 nella Regione Lazio l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato rende noto che "Oggi 19 settembre su un totale di 8.679 tamponi si registrano 815 nuovi casi positivi (-677), 1 decesso, proprio come nella giornata di ieri, 346 ricoverati (-22), 25 le terapie intensive, stesso numero della giornata di ieri, e +1.274 sono i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9,3% . I casi a Roma città sono a quota 487. I numeri di oggi 19 settembre Ecco, invece, il dettaglio dalle Asl dislocate sul territorio: Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 169 0 Asl Roma 2 151 0 Asl Roma 3 167 0 Asl Roma 4 28 0 Asl Roma 5 61 0 Asl Roma ...

