Covid bollettino 19 set | 8 259 nuovi casi e 31 decessi

(Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 8.259 idi positività al-19 (ieri 12.082) e 31 i(ieri 32) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 176.609 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 67.416 (ieri 97.091), con un tasso di positività, ieri pari al 12,4%, che oggi scende leggermente al 12,3%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-6, per un totale di 151) e un aumento dei ricoveri ordinari (+73, per un totale di 3.493).

siurinasuimuri2 : RT @ilCoperchio: Italia. 19 settembre. Bollettino Ufficiale Covid. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 31 morti. L'… - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Italia, 8.259 contagi e 31 morti: bollettino 19 settembre ??Leggi di più su - Veraestronza : RT @ilCoperchio: Italia. 19 settembre. Bollettino Ufficiale Covid. Ministero della Salute. Istituto Superiore di Sanità. Oggi 31 morti. L'… - ivl24_it : Bollettino Covid Italia, giù casi e ricoveri - ivl24_it : Bollettino Covid Basilicata, netto calo dei nuovi casi -

Secondo l'ultimodiffuso dal ministero della Salute, sono 8.259 i nuovi positivi nell'... Aumentano invece coloro che sono ricoverati negli altri reparti: 3.493 in totale, 73 in più in ...I dati del Ministero della Salute: salgono i ricoveri, calano le terapie ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 8.259 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono 31, per un totale di 176.609 vittime ...