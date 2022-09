Covid: Alto Adige, 108 nuovi casi e nessun decesso (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Alto Adige registra 108 nuovi casi Covid e nessun decesso. L'incidenza settimanale è stabile a 346 (+2). Gli Altoatesini in quarantena sono 1.943, mentre quelli guariti 276. Secondo i dati di ieri, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) L'registra 108. L'incidenza settimanale è stabile a 346 (+2). Gliatesini in quarantena sono 1.943, mentre quelli guariti 276. Secondo i dati di ieri, ...

