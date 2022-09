Corona virus: Italia, 427222 attualmente positivi a test (-832 in un giorno) con 176609 decessi (31) e 21565442 guariti (9058). Totale di 22169273 casi (8259) Dati della protezione civile: effettuati 67416 tamponi (Di lunedì 19 settembre 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 427222 attualmente positivi a test (-832 in un giorno) con 176609 decessi (31) e 21565442 guariti (9058). Totale di 22169273 casi (8259) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 67416 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-832 in un) con(31) e).di) proviene da Noi Notizie..

scafroglia_i : @boni_castellane A windensor er virus non colpisce, corona non colpisce corona - Luna63359697 : RT @NicolaIndelica6: DAI SU ITALIANI VOTATE CHI VUOLE L’AGENDA DRAGHI FATELO E VEDIAMO SE POSSIAMO SUPERARE I MORTI DEL CORONA VIRUS PER DI… - il_pat : @Artemisyola @DottssaFederica sono patogeni molto diversi. Il corona è un virus a RNA - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 3.420 Isolamento domiciliare: 424.377 Attualmente positivi: 428.0… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.386 di cui: Positivi all’… -