Corno d'Africa: Pam, siccità porta Paesi alla carestia (Di lunedì 19 settembre 2022) Sul Corno d'Africa incombe la minaccia della carestia, che non è un modo di dire ma è la fase più grave del sistema di monitoraggio dell'insicurezza alimentare delle Nazioni Unite. A denunciarlo è l'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Suld'incombe la minaccia della, che non è un modo di dire ma è la fase più grave del sistema di monitoraggio dell'insicurezza alimentare delle Nazioni Unite. A denunciarlo è l'...

