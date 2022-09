Cori razzisti a Vinicius, la Liga prepara la linea dura. Anche il Sindaco di Madrid interviene (Di lunedì 19 settembre 2022) La Liga prepara il pugno di ferro sull’episodio dei Cori razzisti indirizzati a Vinicius in occasione del derby tra Real Madrid e Atletico Madrid. E’ pronto un rapporto da consegnare al comitato disciplinare della Federcalcio e alla Commissione statale antiviolenza. Anche la politica non è rimasta indifferente. Il Sindaco della capitale, José Luis Martinez-Almeida, tifoso dell’Atletico, ha auspicato che i responsabili siano identificati al più presto e banditi a lungo dagli stadi in tuta la Spagna. A tal proposito alcuni tifosi sono stati immortalati in un video mentre cantavano “Vinicius è una scimmia“. L’Atletico si è schierato contro i responsabili e si è detto disponibile a collaborare con la Polizia. “Abbiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Lail pugno di ferro sull’episodio deiindirizzati ain occasione del derby tra Reale Atletico. E’ pronto un rapporto da consegnare al comitato disciplinare della Federcalcio e alla Commissione statale antiviolenza.la politica non è rimasta indifferente. Ildella capitale, José Luis Martinez-Almeida, tifoso dell’Atletico, ha auspicato che i responsabili siano identificati al più presto e banditi a lungo dagli stadi in tuta la Spagna. A tal proposito alcuni tifosi sono stati immortalati in un video mentre cantavano “è una scimmia“. L’Atletico si è schierato contro i responsabili e si è detto disponibile a collaborare con la Polizia. “Abbiamo ...

