COPPA DAVIS, A MALAGA L'ITALIA PUNTA AL BERSAGLIO GROSSO (Di lunedì 19 settembre 2022) Siamo belli, giovani e forti, magari persino spensierati, il che non guasta mai. E l'abbiamo dimostrato a Bologna superando ogni tipo di difficoltà nel girone di DAVIS Cup che ha spedito L'ITALIA (con merito) tra le prime 8 nazionali al mondo, pronta a giocarsi l'insalatiera d'argento a MALAGA nella fase finale a eliminazione diretta in calendario tra due mesi esatti. Un trionfo che L'ITALIA del tennis attende dal 1976 e che adesso è tornato davvero possibile, se è vero che una squadra così completa e solida in ogni sua componente le rivali non sembrerebbero avercela. Ma dall'essere favoriti al rischiare di deragliare è un attimo: la DAVIS da sempre ha stupito tutti per imprevedibilità e facilità con la quale i pronostici vengono ribaltati, e la nuova formula più snella (due singolari e un doppio al ...

