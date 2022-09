Contestazioni ai comizi Fdi, Meloni attacca Lamorgese: “Non fa il suo lavoro, si cerca l’incidente” (Di lunedì 19 settembre 2022) Contestazioni ai comizi, Meloni contro Lamorgese: “Non fa il suo lavoro” “Si cerca l’incidente, Lamorgese non fa il suo lavoro”: ad attaccare il ministro dell’Interno è la leader Fdi Giorgia Meloni dopo alcune Contestazioni verificatesi a un comizio che l’aspirante premier ha tenuto a Caserta. “Si sta cercando l’incidente, è la sesta volta consecutiva che i contestatori vengono fatti entrare in un comizio. La Lamorgese non sa fare il suo lavoro e questa sera la chiamerò di nuovo per chiederle se si può fare campagna elettorale in questo modo”. “Una cosa è l’incompetenza, ma qua poi ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022)aicontro: “Non fa il suo” “Sinon fa il suo”: adre il ministro dell’Interno è la leader Fdi Giorgiadopo alcuneverificatesi a uno che l’aspirante premier ha tenuto a Caserta. “Si stando, è la sesta volta consecutiva che i contestatori vengono fatti entrare in uno. Lanon sa fare il suoe questa sera la chiamerò di nuovo per chiederle se si può fare campagna elettorale in questo modo”. “Una cosa è l’incompetenza, ma qua poi ...

