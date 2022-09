Conte e Grillo, foto della pace. Ma il Garante non sarà a Roma per l'evento del M5s (Di lunedì 19 settembre 2022) Beppe Grillo e Giuseppe Conte insieme. Ma di spalle, mentre guardano verso il mare. Il Garante sembra indicare al suo vicino, con il braccio sinistro, qualcosa. Saranno l'orizzonte e la rotta del M5s? L'ex premier appare interessato all'indicazione. La foto è stata confezionata e diffusa da Conte ("a Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre #dallapartegiusta"), ma anche da Grillo (più lapidario nel commento social: "Verso il 20250"). Il tour elettorale di Conte, quella della riscostruzione grillina, oggi ha fatto tappa nella città del fondatore del Movimento. La stessa Genova dove il M5s, alle ultime comunali, non ha presentato nemmeno la lista. Dettagli. L'importanza della ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Beppee Giuseppeinsieme. Ma di spalle, mentre guardano verso il mare. Ilsembra indicare al suo vicino, con il braccio sinistro, qualcosa. Saranno l'orizzonte e la rotta del M5s? L'ex premier appare interessato all'indicazione. Laè stata confezionata e diffusa da("a Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre #dallapartegiusta"), ma anche da(più lapidario nel commento social: "Verso il 20250"). Il tour elettorale di, quellariscostruzione grillina, oggi ha fatto tappa nella città del fondatore del Movimento. La stessa Genova dove il M5s, alle ultime comunali, non ha presentato nemmeno la lista. Dettagli. L'importanza...

