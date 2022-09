Conferenza stampa Mancini: «Vogliamo vincere le due partite di Nations. Infortuni? Verratti non c’è, altri da valutare» (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, ha parlato in Conferenza stampa in vista delle prossime sfide dell’Italia Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana, ha parlato in Conferenza stampa in vista delle prossime sfide dell’Italia. Le sue dichiarazioni: Nations LEAGUE – «Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutto. Il nostro pensiero è quello di provare a vincere entrambe le partite per arrivare primi. Insieme ai giocatori esperti ci sono anche alcuni più giovani». CONVOCAZIONI – «Spinazzola mi ha chiesto di restare a casa siccome non sta benissimo e vuole lavorare queste due settimane. Non volevo chiamarne tantissimi anche perché c’è già chi fa tante partite. Di bravi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto, Ct della Nazionale italiana, ha parlato inin vista delle prossime sfide dell’Italia Roberto, Ct della Nazionale italiana, ha parlato inin vista delle prossime sfide dell’Italia. Le sue dichiarazioni:LEAGUE – «Sarà importante il risultato, questo è un gruppo dove può ancora accadere di tutto. Il nostro pensiero è quello di provare aentrambe leper arrivare primi. Insieme ai giocatori esperti ci sono anche alcuni più giovani». CONVOCAZIONI – «Spinazzola mi ha chiesto di restare a casa siccome non sta benissimo e vuole lavorare queste due settimane. Non volevo chiamarne tantissimi anche perché c’è già chi fa tante. Di bravi ...

