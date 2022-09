Concorso Polizia di Stato, 1000 Allievi Vice Ispettori: diario prove rinviato a ottobre (Di lunedì 19 settembre 2022) *aggiornamento del 19/09/2022: rinviato il diario delle prove del Concorso Polizia di Stato per l’assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori. L’avviso contenente il calendario delle convocazioni e le modalità di svolgimento delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2022. Leggi l’avviso *aggiornamento del 01/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 31 maggio 2022, è Stato pubblicato l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione del diario delle prove preselettiva e scritta del Concorso Polizia di Stato, per l’assunzione di 1000 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 settembre 2022) *aggiornamento del 19/09/2022:ildelledeldiper l’assunzione di. L’avviso contenente il calendario delle convocazioni e le modalità di svolgimento delled’esame sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 42022. Leggi l’avviso *aggiornamento del 01/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 31 maggio 2022, èpubblicato l’avviso relativo al rinvio della pubblicazione deldellepreselettiva e scritta deldi, per l’assunzione di...

