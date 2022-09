Concorso per l’inno del Giubileo 2025: Papa Francesco cerca un brano, come candidarsi (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca un po’ di tempo al Giubileo 2025, ma il Vaticano sta già pensando all’inno ufficiale dell’Anno Santo. E ha aperto un bando di Concorso internazionale per la composizione musicale del brano, che dovrà ‘rispettare’ il motto scelto da Papa Francesco ‘Pellegrini di speranza’. come partecipare al Concorso Il bando di Concorso è stato pubblicato il 17 settembre scorso e c’è tempo fino al 25 marzo del 2023 per presentare la domanda. Per partecipare bisognerà attenersi al regolamento e rispettare i requisiti. Si richiede che ciascuna composizione, come si legge sul sito, sia: originale dell’autore ed inedita; sia eseguibile da un’assemblea liturgica e abbia anche l’arricchimento della parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca un po’ di tempo al, ma il Vaticano sta già pensando alufficiale dell’Anno Santo. E ha aperto un bando diinternazionale per la composizione musicale del, che dovrà ‘rispettare’ il motto scelto da‘Pellegrini di speranza’.partecipare alIl bando diè stato pubblicato il 17 settembre scorso e c’è tempo fino al 25 marzo del 2023 per presentare la domanda. Per partecipare bisognerà attenersi al regolamento e rispettare i requisiti. Si richiede che ciascuna composizione,si legge sul sito, sia: originale dell’autore ed inedita; sia eseguibile da un’assemblea liturgica e abbia anche l’arricchimento della parte ...

