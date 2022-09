Concorsi pubblici | le linee guida per le nuove assunzioni nella PA

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 19 settembre 2022): comunicate leche regoleranno le futurePubblica Amministrazione.Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 14 settembre 2022 è stato pubblicato il decreto interministeriale, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal ministro dell’Economia Daniele Franco, contenente leper regolare le prossimenelle PA. Il documento ha lo scopo dire le amministrazioni pubbliche alla definizione dei propri fabbisogni di capitale umano tenendo in considerazione l’esigenza di personale in possesso delle competenze indispensabili per trainare la trasformazione digitale ed ecologica della PA voluta dal PNRR. Per ...