Comunità Europea dello Sport, presentato Flegra 2024 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – I sei comuni dell'isola di Ischia con Bacoli e Monte di Procida hanno completato l'iter di presentazione del dossier di candidatura a Comunità Europea dello Sport per il 2024, il riconoscimento dell'ACES che premia i territori a vocazione Sportiva che sappiano realizzare progettualità inclusive e di ampio respiro. Gli otto comuni per questa candidatura hanno dato vita al progetto Flegra 2024 che valorizza gli aspetti peculiari dei territori isolani e flegrei con lo Sport come filo conduttore e con l'inclusività, la salute e la cultura come elementi caratterizzanti. I commissari dell'ACES hanno valutato nei giorni scorsi i territori coinvolti in questo progetto visitando strutture ...

