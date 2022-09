Compra un Gratta e vinci per cambiare i soldi per il parcheggio, 70enne cambia vita di colpo (Di lunedì 19 settembre 2022) Gratta e vinci per cambiare i soldi, vince 500mila euro. colpo di fortuna per una signora piemontese che si è aggiudicata uno dei premi principali di un “Gratta e vinci” poco dopo averlo acquistato da tabacchi. Una vera fortuna, visto che la donna è entrata nella ricevitoria per cambiare 50 euro per il parcheggio e si è trovata con ben 500mila euro in tasca. L’episodio e l’eccezionale vincita sono avvenuti ieri, giovedì 15 settembre, nel comune di Cuneo. Il biglietto dal valore di 500mila si trovava in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì la donna è entrata per scambiare una banconota da cinquanta euro per ottenere delle monete per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)per, vince 500mila euro.di fortuna per una signora piemontese che si è aggiudicata uno dei premi principali di un “” poco dopo averlo acquistato da tabacchi. Una vera fortuna, visto che la donna è entrata nella ricevitoria per50 euro per ile si è trovata con ben 500mila euro in tasca. L’episodio e l’eccezionaleta sono avvenuti ieri, giovedì 15 settembre, nel comune di Cuneo. Il biglietto dal valore di 500mila si trovava in una tabaccheria di corso Nizza, dove giovedì la donna è entrata per suna banconota da cinquanta euro per ottenere delle monete per il ...

