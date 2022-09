“Come una dittatura”. Meloni è stufa del fuoco incrociato: governo nel mirino (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni è stanca e non ne può più dei continui attacchi che riceve, sia personalmente che contro Fratelli d'Italia, il partito che guida e che secondo gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale era nettamente favorito per il voto del 25 settembre. La numero uno di FdI si è sfogata con un post su Facebook, tirando direttamente in ballo il governo e con un paragone con il regime che nello scorso secolo ha guidato la Romania: “In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgiaè stanca e non ne può più dei continui attacchi che riceve, sia personalmente che contro Fratelli d'Italia, il partito che guida e che secondo gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale era nettamente favorito per il voto del 25 settembre. La numero uno di FdI si è sfogata con un post su Facebook, tirando direttamente in ballo ile con un paragone con il regime che nello scorso secolo ha guidato la Romania: “In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione alè oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale ilconsente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione. ...

