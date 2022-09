Come la siccità di quest’estate ha aggravato la crisi energetica in Europa (Di lunedì 19 settembre 2022) L’armamento russo delle esportazioni di gas naturale – in risposta alle sanzioni dell’Unione europea per la guerra in Ucraina – sta mettendo a nudo le vulnerabilità del sistema energetico europeo. I prezzi del gas hanno raggiunto livelli record, quelli del carbone sono triplicati in meno di un anno. I danni sono già evidenti un po’ dappertutto nel vecchio continente. Ma a peggiorare una situazione già drastica ci si è messo pure il cambiamento climatico. Dalla padella alla brace, Come si suol dire. E nella brace, in questo caso, si trova l’intera Europa, attualmente alle prese con la siccità peggiore degli ultimi 500 anni. Secondo un nuovo report dell’European drought observatory, circa il 64 per cento dell’Ue è in allerta o in stato di allerta per siccità, con condizioni insolitamente secche destinate a persistere ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 settembre 2022) L’armamento russo delle esportazioni di gas naturale – in risposta alle sanzioni dell’Unione europea per la guerra in Ucraina – sta mettendo a nudo le vulnerabilità del sistema energetico europeo. I prezzi del gas hanno raggiunto livelli record, quelli del carbone sono triplicati in meno di un anno. I danni sono già evidenti un po’ dappertutto nel vecchio continente. Ma a peggiorare una situazione già drastica ci si è messo pure il cambiamento climatico. Dalla padella alla brace,si suol dire. E nella brace, in questo caso, si trova l’intera, attualmente alle prese con lapeggiore degli ultimi 500 anni. Secondo un nuovo report dell’European drought observatory, circa il 64 per cento dell’Ue è in allerta o in stato di allerta per, con condizioni insolitamente secche destinate a persistere ...

