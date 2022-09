"Come la ho vista prima della morte": il Lord, rivelazione-choc su Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) L'inizio della fine è stata la morte del marito Filippo: da quel momento la Regina Elisabetta ha iniziato a "consumarsi". Ne è convinto Lord Carnarvon, il figlioccio della sovrana, che ha aperto il suo album di famiglia condividendo con il Corriere della Sera i suoi ricordi legati alla Regina che è stata "parte della mia famiglia per anni". A Enrica Roddolo il Lord fa vedere, tra le altre cose, la lettera di ringraziamento per la partecipazione al funerale del marito. "Era una donna straordinaria aveva la forza di mettersi alla scrivania e rispondere sempre con lunghe lettere. Ma è stata la solitudine, alla fine, a consumarla", dice Lord Carnarvon raccontando di Come ha saputo della sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) L'iniziofine è stata ladel marito Filippo: da quel momento la Reginaha iniziato a "consumarsi". Ne è convintoCarnarvon, il figliocciosovrana, che ha aperto il suo album di famiglia condividendo con il CorriereSera i suoi ricordi legati alla Regina che è stata "partemia famiglia per anni". A Enrica Roddolo ilfa vedere, tra le altre cose, la lettera di ringraziamento per la partecipazione al funerale del marito. "Era una donna straordinaria aveva la forza di mettersi alla scrivania e rispondere sempre con lunghe lettere. Ma è stata la solitudine, alla fine, a consumarla", diceCarnarvon raccontando diha saputosua ...

sbonaccini : La basilica di San Petronio a Bologna come non l’avete mai vista. Che bellezza lo spettacolo di videomapping che… - rjollat : @Alex_Cruijff14 @pansera_matteo questa estate piuttosto male, ma, punto di vista mio che lo legge da un po’, genera… - Ma_Do_Sd : Comunque mi spezza sempre il fatto che insultare un'altra città italiana sia visto esattamente alla stregua del raz… - FRANCEgk40 : RT @erretti42: Campagna elettorale. Roberto Gualtieri: “Dobbiamo fare come Forrest Gump: correre, correre”. Ecco, sì, correte e non fermate… - Robi9915 : @ziggymagenta_d @v2Dark _senza Navigator, il quale GIUSTAMENTE, gli disse che vista la condizione reddituale propos… -