Colpo Napoli a San Siro: 2-1 al Milan con Politano e Simeone. Spalletti aggancia l'Atalanta in vetta | Serie A (Di lunedì 19 settembre 2022) Nell'atteso posticipo che chiude la settima giornata di Serie A, il Napoli espugna San Siro per 2-1 e si prende il primo posto, con l'Atalanta, prima della sosta. Vanno in vantaggio gli azzurri con un rigore di Politano, il Milan trova il pari con Giroud ma alla fine trionfa Spalletti. Lo fa con il subentrante Simeone che trova una rete che può spostare gli equilibri del campionato. PARTITA – La gara parte con le marce basse. Pochi tiri, Giroud è il più pericoloso: un paio di volte è protagonista di qualche mischia in area. In una toglie anche la palla perfetta per Calabria, pronto ad insaccare. L'occasione migliore gli capita al 13'.

