CNA Lombardia “Milano è la capitale dell’innovazione in Italia”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 19 settembre 2022) l 27% delle startup innovative in, di cui il 18% sono sul territorio diPmi e artigiani, sì al MinisteroAnche per le domande di brevetto, la regione è la prima ine dodicesima tra le regioni europee La proposta di posizionare ail Ministero, su cui nei giorni scorsi si è aperto un acceso dibattito, trova spazio e consenso tra le piccole e medie imprese e gli artigiani lombardi. Ininfatti, richiamando i numeri forniti dal sistema camerale, si addensa il 27% delle start up innovative del Paese, il cui 18% insiste proprio sul territorio di. “è da semprein ...