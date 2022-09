Claudia Conte presenta il Ferrara International Film Festival (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo otto giorno di proiezioni tra Film, cortometraggi, documentari e ospiti illustri, è calato ufficialmente il sipario sul Ferrara Film Festival con la consegna dei Dragoni d'Oro presso il Teatro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo otto giorno di proiezioni tra, cortometraggi, documentari e ospiti illustri, è calato ufficialmente il sipario sulcon la consegna dei Dragoni d'Oro presso il Teatro ...

Claudia_nurse_ : RT @TTore58: @matteorenzi Vedi ? I Palermitani non sono violenti , sono piu' intelligenti di te, ti hanno ignorato. Per quanto riguarda qu… - ravanin58 : RT @Giovann08847544: @giuno55 @Mov5Stelle Gentile Claudia O non sai scrivere e, mettiamo che non sia così oppure, esplicitamente ammetti d… - Giovann08847544 : @giuno55 @Mov5Stelle Gentile Claudia O non sai scrivere e, mettiamo che non sia così oppure, esplicitamente ammett… - Lory31511460 : @bombola289 @Claudia_CIau Si ma nessuno ha tirato in mezzo conte.... - Lory31511460 : @bombola289 @Claudia_CIau Ma cosa centra conte con il post di @Claudia_CIau ??? Chiedo eh... -