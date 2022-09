Classifica Liga Santander – Giornata 06 (Di lunedì 19 settembre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 18/09/2022 Agire alle 23:03 est Vittoria combattuta per il Real Madrid al Wanda, che guida la sosta in Nazionale e con tante vittorie: 18 punti in 6 partite Il Barça ha aggiunto la quinta vittoria consecutiva in campionato contro l’Elche ed è ancora secondo, con 16, a fare pressione sui bianchi Gli è bastato un ottimo primo tempo Il Real Madrid batte l’Atletico (1-2) nel derby della capitale che ha chiuso la Giornata 6 di LaLiga Santander 2022-2023. La vittoria per il minimo nel Wanda Metropolitan consente di estendere la serie di vittorie consecutive del set di Ancelottiche viene mantenuto leader con 18 punti su 18 contestati. I bianchi hanno dato un recital di efficacia nei primi 45 minuti in cui sono ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 19 settembre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 18/09/2022 Agire alle 23:03 est Vittoria combattuta per il Real Madrid al Wanda, che guida la sosta in Nazionale e con tante vittorie: 18 punti in 6 partite Il Barça ha aggiunto la quinta vittoria consecutiva in campionato contro l’Elche ed è ancora secondo, con 16, a fare pressione sui bianchi Gli è bastato un ottimo primo tempo Il Real Madrid batte l’Atletico (1-2) nel derby della capitale che ha chiuso la6 di La2022-2023. La vittoria per il minimo nel Wanda Metropolitan consente di estendere la serie di vittorie consecutive del set di Ancelottiche viene mantenuto leader con 18 punti su 18 contestati. I bianchi hanno dato un recital di efficacia nei primi 45 minuti in cui sono ...

ossobuco20111 : Liga: Barcellona, un tris che vale il primato in classifica - zazoomblog : Liga: Barcellona un tris che vale il primato in classifica - #Liga: #Barcellona #primato #classifica - CORNERNEWS24 : #Calcio - Liga: Barcellona, un tris che vale il primato in classifica Battuto l'Elche con un doppio Lewandowski. Vince anche Gattuso - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Barcellona, un vittoria che vale il primato in classifica -