Cinema gratis per sempre: la nuova iniziativa anti crisi del Governo ha lasciato tutti a bocca aperta (Di lunedì 19 settembre 2022) La nuova iniziativa promossa dal Governo "Cinema in festa" permette agli italiani di andare al Cinema ad un prezzo bassissimo. Per un fortunato vincitore poi biglietti illimitati per sempre! L'iniziativa, che parte il 18 Settembre, è rivolta a tutti gli amanti del Cinema. I biglietti sono venduti ad un prezzo mai visto e la possibilità di non pagare mai più per vedere un film è davvero allettante. Cinema in festa 2022 (foto web)Questa nuova proposta nasce per risollevare il settore del Cinema, che rispetto ad altri settori è quello che ha subito maggiori danni a causa della pandemia da Covid-19.

