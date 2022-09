Cina a Biden, 'prenderemo le misure necessarie su Taiwan' (Di lunedì 19 settembre 2022) La Cina "si riserva di prendere tutte le misure necessarie" su Taiwan dopo che il presidente Usa Joe Biden, in un'intervista al programma "60 minuti" della Cbs, ha riaffermato che "se Taiwan dovesse ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) La"si riserva di prendere tutte le" sudopo che il presidente Usa Joe, in un'intervista al programma "60 minuti" della Cbs, ha riaffermato che "sedovesse ...

