Ciclismo, Mondiali 2022, Lorenzo Milesi: "L'obiettivo era il podio, non so cosa sia successo"; Davide Piganzoli: "Nessuna recriminazione" (Di lunedì 19 settembre 2022) La seconda giornata dei Mondiali di Ciclismo su strada di Wollongong 2022 ha visto andare in scena la prova a cronometro per gli uomini U23. La vittoria è andata ancora alla Norvergia con Søren Wærenskjold, mentre i due azzurri presenti al via, Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli, si sono dovuti accontentare rispettivamente della 10a e della 16a piazza. Piuttosto deluso Milesi, distante 1'05" dal vincitore e 40" da un podio che sentiva raggiungibile: "Quello è era il mio obiettivo. Non mi riesco a spiegare cosa sia successo, soprattutto nella prima parte di gara, dove ho perso tanto tempo. Peccato perché ci tenevo a far bene e a contraccambiare, con una bella prestazione, la fiducia che Velo ha riposto ...

