Ciclismo, Mondiali 2022: Federica Venturelli a caccia di una medaglia nella cronometro junior. Zoe Bäckstedt la donna da battere (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prove elite e di quella riservata agli U23, nel terzo giorno dei Mondiali di Wollongong 2022 saranno di scena le Donne junior, alle prese con la prova a cronometro. Dopo due edizioni in cui il titolo è andato ad un’atleta russa, vedremo necessariamente un cambio della guardia. Saranno 37 le giovani atlete che si sfideranno sul tracciato australiano. Il percorso della prova iridata sarà composto da un’unica tornata del circuito di 14,1 km che è stato palcoscenico già della prova U23. Un percorso senza grandi difficoltà altimetriche ma ricco di saliscendi che rendono difficile mantenere un ritmo costante. Il punto più duro è lo strappetto di 700 metri di Dumfries Avenue, in cima al quale sarà posti l’intermedio. nella solita grande difficoltà nel fare un pronostico tra atlete ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo le emozioni delle prove elite e di quella riservata agli U23, nel terzo giorno deidi Wollongongsaranno di scena le Donne, alle prese con la prova a. Dopo due edizioni in cui il titolo è andato ad un’atleta russa, vedremo necessariamente un cambio della guardia. Saranno 37 le giovani atlete che si sfideranno sul tracciato australiano. Il percorso della prova iridata sarà composto da un’unica tornata del circuito di 14,1 km che è stato palcoscenico già della prova U23. Un percorso senza grandi difficoltà altimetriche ma ricco di saliscendi che rendono difficile mantenere un ritmo costante. Il punto più duro è lo strappetto di 700 metri di Dumfries Avenue, in cima al quale sarà posti l’intermedio.solita grande difficoltà nel fare un pronostico tra atlete ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - poliziadistato : La ciclista ????? delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini è campionessa del mondo ???? La portacolori della… - lavocedialba : Ciclismo, Mondiali Wollongong - Matteo Sobrero e gli altri azzurri in cerca di riscatto: 'Testa alla staffetta di m… - TargatoCN : Ciclismo, Mondiali Wollongong - Matteo Sobrero e gli altri azzurri in cerca di riscatto: 'Testa alla staffetta di m… - simonesalvador : La polemica 'Gazzetta vs Record dell'ora di Ganna' merita un approfondimento. -