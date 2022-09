Ciclismo | Mondiali 2022 | ancora Norvegia sugli scudi | Søren Wærenskjold si prende la cronometro U23 Top10 per Lorenzo Milesi

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - poliziadistato : La ciclista ????? delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini è campionessa del mondo ???? La portacolori della… - andreauzzo : RT @poliziadistato: La ciclista ????? delle #Fiammeoro??????? #VittoriaGuazzini è campionessa del mondo ???? La portacolori della #poliziadistat… - Eurosport_IT : Filippo Ganna sconsolato dopo il settimo posto nella cronometro ?????? ?? Il commento della gara:… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Mondiali ciclismo (Wollongong) 2022: favoriti -

Il vero guaio di Filippo Ganna non è quello di essersi piazzato settimo nella prova a cronometro deidiin corso a Wallongong in Australia. Il vero grande e grosso problema è che ha indossato un casco con una fiamma tricolore ben visibile (nel tondo), idea creativa di uno svizzero, ...diin Australia , l'Italia conquista il primo oro con Vittoria Guazzini (crono donne): solo settimo Top Ganna, ha vinto a sorpresa il norvegese Foss. Partenza con due botti storici. ...MONDIALI - La Norvegia continua a godere in Australia. Dopo aver vinto la crono élite maschile con Tobias Foss, porta a casa anche la crono Under 23 maschile ...Il vero guaio di Filippo Ganna non è quello di essersi piazzato settimo nella prova a cronometro dei mondiali di ciclismo in corso a Wallongong in Australia ...