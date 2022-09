Chiusa la Camera ardente della Regina: il mondo intero ai funerali nell’abbazia di Westminster, Londra blindata (Di lunedì 19 settembre 2022) Al solenne funerale di Stato parteciperanno 2 mila persone, 500 leader globali. Presenti Biden e Mattarella, esclusi la Russia e i sauditi. L’ultimo saluto, con la famiglia, al Castello di Windsor. La sovrana sarà tumulata nella Cappella di San Giorgio accanto al Principe Filippo. 400 mila sudditi hanno voluto rendere omaggio al feretro Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 settembre 2022) Al solenne funerale di Stato parteciperanno 2 mila persone, 500 leader globali. Presenti Biden e Mattarella, esclusi la Russia e i sauditi. L’ultimo saluto, con la famiglia, al Castello di Windsor. La sovrana sarà tumulata nella Cappella di San Giorgio accanto al Principe Filippo. 400 mila sudditi hanno voluto rendere omaggio al feretro

giornali_it : I funerali della Regina Elisabetta II: in diretta, l'ultimo addio alla sovrana. Chiusa al pubblico camera ardente W… - TelevideoRai101 : Regina,camera ardente chiusa a pubblico - asiatotolici : RT @sirycomm: 'non puoi stare sempre chiusa in camera' f a t t i i c a z z i t u o i. - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Regina Elisabetta, chiusa la camera ardente: tutto pronto per i funerali solenni #abbaziadiwestminster #scorso8settem… - infoitestero : Regina Elisabetta, chiusa al pubblico camera ardente a Westminster Hall -