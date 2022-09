Chiude Peak | l’azienda di telemedicina che pubblicizzava ketamina su TikTok

(Di lunedì 19 settembre 2022), una società dichela terapia psichedelica tramitesu, ha annunciato che stando il suo controverso servizio di abbonamento di cui avevamo parlato in questo articolo. Rolling Stone, in un articolo pubblicato il 27 agosto scorso, aveva rilevato che alcune aziende dicomeno la terapia psichedelica su social come. Sul sito web disi legge che dal 6 settembre non accetterà nuovi pazienti mentre la chiusura definitiva è prevista il 30 novembre. «È con grande tristezza che annunciamo chenon accetta più nuovi pazienti e interromperà il servizio per tutti i clienti esistenti», ha scritto ...

