Chi ha lasciato e cosa c'è scritto sul biglietto sulla bara della Regina? (Di lunedì 19 settembre 2022) È stato re Carlo III ha lasciare sul feretro un messaggio per l'amata madre, così come aveva fatto la Regina con Filippo Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 settembre 2022) È stato re Carlo III ha lasciare sul feretro un messaggio per l'amata madre, così come aveva fatto lacon Filippo

gparagone : Se facciamo la radiografia dell’#astensionismo, ci troviamo periferie, precariato, chi è stato lasciato solo, stroz… - giammarcosicuro : Domenica ritirerò un premio speciale dedicato a una collega straordinaria che ci ha lasciato troppo presto. Grazie… - borghi_claudio : @Lisaonthesofa Ma voi davvero non state bene. Ho lasciato visibili i dati che astutamente si possono avere digitand… - TizianiLucia : RT @Martina231295: E dimmi a chi non mancheraii Alee??? Hai e avete lasciato un segno indelebile? Grazie sempre per ogni emozione che ci a… - AnanmariaBelmo1 : Io mi chiedo come non votare una persona che si dedica a chi è lasciato solo perchè non ha i mezzi per curarsi. Pe… -