Chi è Wilma Goich del GF Vip 7 | età | altezza | peso | marito famoso | figlia morta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022): età,e le altre curiosità. Appassionata di musica e canto fin da bambina,diventa famosa nel 1965 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Le colline sono in fiore, con la quale si classifica nona. Il brano ha riscosso un grande successo e per questo motivoè sempre stata ritenuta come la vincitrice morale di quella edizione. Tra i grandi successi ricordiamo “Se stasera sono qui”, scritta dal grande Luigi Tenco, “Per vedere quanto grande è il mondo” e “Baci baci baci”. Non solo musica, perché negli anni Ottantaha partecipato a programmi come “Una rotonda sul mare” e a “Tris” con ...