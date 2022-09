Chi è Sofia Giaele De Donà del GF Vip 7: età, altezza, peso, marito, lavoro, moda (Di lunedì 19 settembre 2022) Sofia Giaele De Donà: età, altezza, peso e perché è famosa. La sua carriera è iniziata molto presto, quando a 15 anni ha iniziato a lavorare come modella e poco dopo come influencer. Ancora giovanissima si trasferisce giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso. Nella capitale della moda italiana ha iniziato a lavorare come modella. La giovane ha aperto anche un blog di moda diventando Fashion Blogger avvicinandosi sempre di più al mondo della moda, cosa che la spinge ad approfondire la materia frequentando all’Accademia del Lusso di Milano. Finiti gli studi all’accademia, Sofia Giaele De Donà ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della televisione e ha partecipato a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)De: età,e perché è famosa. La sua carriera è iniziata molto presto, quando a 15 anni ha iniziato a lavorare come modella e poco dopo come influencer. Ancora giovanissima si trasferisce giovanissima a Milano per studiare Fashion Business all’Accademia del Lusso. Nella capitale dellaitaliana ha iniziato a lavorare come modella. La giovane ha aperto anche un blog didiventando Fashion Blogger avvicinandosi sempre di più al mondo della, cosa che la spinge ad approfondire la materia frequentando all’Accademia del Lusso di Milano. Finiti gli studi all’accademia,Deha deciso di lanciarsi anche nel mondo della televisione e ha partecipato a ...

