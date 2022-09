Chi è Marco Bellavia del GF Vip 7: età, altezza, peso, moglie, figli, Licia e Bim Bum Bam (Di lunedì 19 settembre 2022) Marco Bellavia: età, altezza, peso e curiosità. Attore, conduttore televisivo, imprenditore ed ex modello italiano, Marco Bellavia è diventato famoso negli anni Ottanta. Ancora giovanissimo recita in Love Me Licia, la serie televisiva Fininvest con protagonista Cristina D’Avena. dove interpretava il ruolo di Steve, il tastierista della band Bee Hive, personaggio presente anche nei sequel Love Me Licia (1986), Licia dolce Licia (1987), Teneramente Licia (1987) e Balliamo e cantiamo con Licia. Diplomato al liceo classico, Marco Bellavia ha frequentato la facoltà di Scienze all’Università di Milano ma, dopo 3 anni con scarsi risultati, ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022): età,e curiosità. Attore, conduttore televisivo, imprenditore ed ex modello italiano,è diventato famoso negli anni Ottanta. Ancora giovanissimo recita in Love Me, la serie televisiva Fininvest con protagonista Cristina D’Avena. dove interpretava il ruolo di Steve, il tastierista della band Bee Hive, personaggio presente anche nei sequel Love Me(1986),dolce(1987), Teneramente(1987) e Balliamo e cantiamo con. Diplomato al liceo classico,ha frequentato la facoltà di Scienze all’Università di Milano ma, dopo 3 anni con scarsi risultati, ha deciso di ...

