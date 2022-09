(Di lunedì 19 settembre 2022) Julesè stato oggetto del contendere tra. Il difensore francese, in un'intervista a l'Equipe,...

sportli26181512 : Chelsea, Koundé spiega perché ha preferito il Barcellona: Jules Koundé è stato oggetto del contendere tra Barcellon… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Commenta per primo Il difensore del Barcellona Julesha parlato a L'Equipe : 'Innanzitutto sono arrivato in un club enorme, che ha vissuto grandi ...Ho sentito Tuchel, ma ho ......Antonio Rudiger Real Madrid CB 87 TBC Frenkie de Jong Barcelona CM 87 TBC Fabinho Liverpool CDM 87 TBC Rodri Manchester City CDM 87 TBC Andrew Robertson Liverpool LB 87 TBC Kalidou Koulibaly... Barcellona, tutto fatto per Koundé: scavalcato il Chelsea