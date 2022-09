Cheli | «La giustizia è sparita dalla campagna elettorale»

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 settembre 2022) Panorama.it ha incontrato l’insigne giurista- tra l’altro Emerito di diritto costituzionale a Firenze, già presidente dell’Autorità garante delle comunicazioni- per capire il motivo per cui il tema-sia letteralmente sparito. Professore, disembra non occuparsi nessuno in questi giorni... «Sono rimasto sorpreso per questo silenzio delle forze politiche che, invece, in passato facevano a gara per portarlo al centro della loro agenda. Si tratta, però, solo apparentemente di un silenzio ingiustificato, perché ragionando con calma, fuorivivacità della, anche il cittadino della porta accanto non impiegherà molto per dare una spiegazione. Che io ho provato a sintetizzare lungo almeno tre ...