Chanel Totti pubblica un video e canta: “Mi sono fatto l’amante” (Di lunedì 19 settembre 2022) Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è davvero stanca di leggere e ascoltare notizie assurde sui suoi genitori, sulla sua famiglia. E’ ovvio che il gossip non conosca tutta la verità e di certo i figli di Totti e Ilary ne sanno molto di più. Inoltre, ieri in tv in più programmi abbiamo ascoltato vecchie e nuove notizie sull’ex coppia, alcune davvero imbarazzanti. All’inizio della crisi hanno provato a dire che avevano dei figli da difendere ma adesso è ancora una volta Chanel Totti che su TikTok prova a dire la sua a modo suo. A 15 anni deve essere davvero dura affrontare la separazione dei genitori ma tutto si complica se loro sono Francesco Totti e Ilary Blasi. Ognuno reagisce a modo suo e la secondogenita ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 settembre 2022), la figlia di Ilary Blasi e Francesco, è davvero stanca di leggere e ascoltare notizie assurde sui suoi genitori, sulla sua famiglia. E’ ovvio che il gossip non conosca tutta la verità e di certo i figli die Ilary ne sanno molto di più. Inoltre, ieri in tv in più programmi abbiamo ascoltato vecchie e nuove notizie sull’ex coppia, alcune davvero imbarazzanti. All’inizio della crisi hanno provato a dire che avevano dei figli da difendere ma adesso è ancora una voltache su TikTok prova a dire la sua a modo suo. A 15 anni deve essere davvero dura affrontare la separazione dei genitori ma tutto si complica se loroFrancescoe Ilary Blasi. Ognuno reagisce a modo suo e la secondogenita ha ...

zazoomblog : Totti e Ilary la figlia Chanel reagisce così: il video su TikTok mentre canta «Mi son fatto lamante» - #Totti… - kewpje : il fatto che la figlia di totti si chiami chanel totti mi tiene sveglia la notte - thintomduke : @FDominijanni @la__amii È in sala d'attesa con Chanel Totti e Matilde Caressa - spilloilte : RT @adtoomuch: Nella vita che vorrei io come Chanel Totti completamente brandizzata Chanel perché l’egocentrismo non è mai abbastanza che r… - artuluciano : RT @LaCortopassi: “E poi Ilary è venuta a prendere Chanel” e non si capisce più se parla dei figli o delle borse #Ilary #tottiblasi #Totti -