Champions League: c'è già la prima qualificata all'edizione 2023/24 (Di lunedì 19 settembre 2022) La Champions League è appena partita, ma c'è già una qualificata alla prossima edizione: sono i campioni delle Far Oer del KI Klaksvik La Champions League è appena al secondo turno della fase ai gironi, ma per alcune squadre è già il momento di guardare alla prossima edizione, a cui c'è già la prima squadra qualificata. Si tratta del KI Klaksvik, squadra che si è appena laureata campione delle Isole Far Oer. Si tratta della prima squadra qualificata alla edizione del 2023/24, che partirà dal primo turno preliminare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

