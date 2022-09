Champions League 2022/2023: calendario, programma, date e sorteggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calendario completo, con il programma e le date della Champions League 2022/2023. Si è appena chiuso il sipario della 67esima edizione con la vittoria del Real Madrid, la quattordicesima della sua storia. E’ tempo, però, di pensare subito ai prossimi appuntamenti. Il turno preliminare partirà il 21 giugno 2022, il primo turno di qualificazione è in programma il 5/6 e il 12/13 luglio fino agli spareggi, che si disputeranno a metà e fine agosto. Il 25 agosto 2022 andrà in scena il sorteggio degli otto gruppi; l’orario non è stato ancora ufficializzato, ma la cerimonia con i 32 club qualificati dovrebbe iniziare, come di consueto, intorno alle ore 12. Per la Serie A saranno quattro le squadre ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilcompleto, con ile ledella. Si è appena chiuso il sipario della 67esima edizione con la vittoria del Real Madrid, la quattordicesima della sua storia. E’ tempo, però, di pensare subito ai prossimi appuntamenti. Il turno preliminare partirà il 21 giugno, il primo turno di qualificazione è inil 5/6 e il 12/13 luglio fino agli spareggi, che si disputeranno a metà e fine agosto. Il 25 agostoandrà in scena ilo degli otto gruppi; l’orario non è stato ancora ufficializzato, ma la cerimonia con i 32 club qualificati dovrebbe iniziare, come di consueto, intorno alle ore 12. Per la Serie A saranno quattro le squadre ad ...

gippu1 : Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero ch… - EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - juventusfc : ?? La prima grande notte europea nella nostra casa ? ?? UEFA Champions League ?? @SLBenfica ?? Allianz Stadium ? 21:00… - aspirantestoico : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… - MattSpe91 : RT @gippu1: Nel 1995 su Canale 5 andò in onda una serie tv in cui Gianni Morandi interpretava un allenatore di nome #Montero che aveva appe… -