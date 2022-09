“Chaise Longue” | la traccia che apre il nuovo album dei Verdena “Volevo Magia”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO – Ipubblicano oggi, lunedì 19 settembre, “”, lacheil”, in uscita venerdì 23 settembre. La canzone – disponibile in streaming e digital download – è anche su YouTube con un “camera car & lyrics” video. Il disco sarà acquistabile in versione fisica nei formati CD e doppio LP standard. Sono invece già sold out i seguenti formati: CD autografato in esclusiva per Amazon, doppio LP autografato in esclusiva per lo store Universal e doppio LP colorato e numerato in esclusiva per Discoteca Laziale. Questa la tracklist completa dell’Paul e Linda Pascolare Certi Magazine Crystal Ball Dialobik Sui ...