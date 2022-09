Cellulare a scuola | il preside | “Meno divieti si mettono | meglio è Penso ad una gita di tre giorni senza smartphone”

Agenzia_Ansa : Nelle scuole Malpighi di Bologna non si usa più il cellulare nelle ore di lezione e a ricreazione. Lo ha deciso la… - orizzontescuola : A scuola senza cellulare, parla una studentessa: “Stacco la testa, mi concentro di più” - Luxgraph : Le sei ore di Greta, a scuola senza cellulare: «In quella bolla mi concentro di più» #corriere #news #2022 #italy… - Corriere : Le sei ore di Greta in aula senza cellulare: «In quella bolla adesso riesco a concentrarmi di più» - ritafaustinella : Buongiorno a tutti ?? Stanotte ho sognato che mi avevano rubato la macchina parcheggiata davanti alla scuola e pure… -

Greta è brava a, viaggia con una media tra il 7,5 e l'8, e ama la storia dell'arte e la filosofia, ma ammette che senza telefono "l'attenzione migliora, siamo tutti più concentrati, anche i ...... nel Bolognese, hanno costruito un armadietto portain legno che ora va a ruba nelle ... Avviene in unasuperiore su quattro, racconta Studenti.it in un sondaggio. Non che squilli, chat ... Le sei ore di Greta, a scuola senza cellulare: «In quella bolla mi concentro di più» La 18enne del liceo di Bologna dove è partita la sperimentazione: a ricreazione ora parliamo «Quello che mi stupisce di più È che ho spesso l’istinto di prenderlo, poi, tipo flash, ricordo: il mio te ...Sempre più licei e istituti diventano phone-free: è l'ultima frontiera per arginare la dipendenza dal piccolo schermo cresciuta nei due anni ...