C’è chi vuole portare la campagna elettorale a scuola | l’appello un po’ sospetto dalle colonne de La Stampa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Con un lungo articolo su La, lo scrittore Paolo Di Paolo esorta a tornare a parlare di politica a. Una necessità quanto mai impellente, sostiene, in questa ultima settimana di, nella quale molti giovani hanno bisogno di supporto in quello che sarà il loro primo appuntamento col voto. Un supporto che, secondo l’autore, non può venirefamiglie e deve venire dai docenti.a parlare di politica aSecondo lo scrittore, la «prudenza» che si cela dietro la frase secondo cui «è meglio non parlare di politica a» comporta «una limitazione: le occasioni in cui, in un’aula, entra il discorso politico sono poche e, nel caso, determinate da insegnanti particolarmente appassionati e per certi versi meno ...